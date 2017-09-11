Тарасенко о решении НХЛ по ОИ: Нельзя так просто менять правила

Нападающий сборной России и «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко разочарован решением НХЛ по Олимпиаде-2018.

«Нельзя за один день поменять правила. Если есть соглашение – ему нужно следовать. Я очень разочарован» - цитирует Тарасенко ESPN.

Как стало известно раннее, руководство НХЛ не договорилась с ИИХФ по поводу приостановки регулярного чемпионата во время Олимпиады-2018. Вопрос об участии спортсменов закрыт.

Напомним, что игроки НХЛ начиная с Игр-1998 принимали участие во всех Олимпиадах.