Тарасенко о решении НХЛ по ОИ: Нельзя так просто менять правила
Источник: ESPNКомментарии
Нападающий сборной России и «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко разочарован решением НХЛ по Олимпиаде-2018.
«Нельзя за один день поменять правила. Если есть соглашение – ему нужно следовать. Я очень разочарован» - цитирует Тарасенко ESPN.
Как стало известно раннее, руководство НХЛ не договорилась с ИИХФ по поводу приостановки регулярного чемпионата во время Олимпиады-2018. Вопрос об участии спортсменов закрыт.
Напомним, что игроки НХЛ начиная с Игр-1998 принимали участие во всех Олимпиадах.
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