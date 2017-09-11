Директор «Ахмат-Арены»: В Грозном стояла аномальная жара, поэтому поле приболело
Директор «Ахмат-Арены» Магомед Мацуев объяснил, почему поле во время матча 9-го тура РФПЛ с московским «Локомотивом» (1:1) было не в оптимальном состоянии.
«Конечно, картинка со стадиона должна быть лучше. Все эти годы мы делали все, чтобы показ был идеальным. Но в этом году в Грозном больше месяца стояла аномальная жара – свыше 40 градусов. Поэтому поле «Ахмат-Арены» приболело.
После предыдущего тура уже были видны симптомы, но мы всеми способами пытались остановить болезнь. К сожалению, не получилось. Такое произошло впервые за все шесть лет эксплуатации стадиона. График работ уже утвердили – соберем пашню и будем сеять поле заново. К следующему матчу оно идеальным не будет, но через 10 дней должно прийти в свое обычное состояние», – цитирует Мацуева «Чемпионат».
Матч
Голы
Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)
Предупреждения:
Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция