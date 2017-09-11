Директор «Ахмат-Арены»: В Грозном стояла аномальная жара, поэтому поле приболело

Директор «Ахмат-Арены» Магомед Мацуев объяснил, почему поле во время матча 9-го тура РФПЛ с московским «Локомотивом» (1:1) было не в оптимальном состоянии.

«Конечно, картинка со стадиона должна быть лучше. Все эти годы мы делали все, чтобы показ был идеальным. Но в этом году в Грозном больше месяца стояла аномальная жара – свыше 40 градусов. Поэтому поле «Ахмат-Арены» приболело.

После предыдущего тура уже были видны симптомы, но мы всеми способами пытались остановить болезнь. К сожалению, не получилось. Такое произошло впервые за все шесть лет эксплуатации стадиона. График работ уже утвердили – соберем пашню и будем сеять поле заново. К следующему матчу оно идеальным не будет, но через 10 дней должно прийти в свое обычное состояние», – цитирует Мацуева «Чемпионат».