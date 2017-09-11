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Директор «Ахмат-Арены»: В Грозном стояла аномальная жара, поэтому поле приболело

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Директор «Ахмат-Арены» Магомед Мацуев объяснил, почему поле во время матча 9-го тура РФПЛ с московским «Локомотивом» (1:1) было не в оптимальном состоянии.

«Конечно, картинка со стадиона должна быть лучше. Все эти годы мы делали все, чтобы показ был идеальным. Но в этом году в Грозном больше месяца стояла аномальная жара – свыше 40 градусов. Поэтому поле «Ахмат-Арены» приболело.

После предыдущего тура уже были видны симптомы, но мы всеми способами пытались остановить болезнь. К сожалению, не получилось. Такое произошло впервые за все шесть лет эксплуатации стадиона. График работ уже утвердили – соберем пашню и будем сеять поле заново. К следующему матчу оно идеальным не будет, но через 10 дней должно прийти в свое обычное состояние», – цитирует Мацуева «Чемпионат».

Матч

Ахмат - Локомотив - 1:1 (0:0)

Голы

Родолфо 55 (0:1 - автогол). Раванелли 84 (1:1).

Состав

Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Швец, Иванов (Раванелли, 82), Лима, Мохаммади, Митришев, Мбенг (Садаев, 61), Бериша (Жаба, 61)

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Фарфан, Игнатьев, Миранчук А. (Баринов, 82), Фернандеш, Миранчук А., Денисов И., Эдер (Тарасов, 63)

Предупреждения:

Жаба, 65; Семёнов, 90; Лима, 90 - нет

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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