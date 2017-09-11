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«Куньлунь» отыграл у ЦСКА три шайбы, но уступил в овертайме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» дома уступил ЦСКА (3:4 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Гости благодаря голам Андрея Кузьменко, Грега Скотта и Кирилла Капризова вели в начале второго периода со счетом 3:0, однако хозяева льда сумели отыграться. 

Дублем отметился Жильбер Брюле, а восстановил равенство на предпоследней минуте основного времени Алексей Поникаровский.

В овертайме победу красно-синим принес Сергей Шумаков.

Армейцы занимают второе место в Западной конференции, китайский клуб идет четвертым на Востоке.

13 сентября «Куньлунь» примет «Слован», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Амуром».

Матч

Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 3:4 О.Т. (0:2, 0:1, 3:0, 0:1)

Голы:

Кузьменко (Плэтт, Нестеров), 8:18 (0:1). Скотт (Нестеров, Шалунов), 19:00 (0:2). Капризов (Шумаков, Марченко), 23:52 (0:3). G. Brueles (Поникаровский, Вольски), 41:38 (1:3). G. Brueles 49:59 (2:3). Поникаровский (Кинрэйд), 58:26 (3:3). Шумаков 64:59 (3:4).

Место и дата

11 сентября 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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