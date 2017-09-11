«Сибирь» обменяла Шипова в «Югру» на Горбунова

«Югра» и «Сибирь» произвели обмен игроками. В Новосибирск переходит нападающий Денис Горбунов, в Ханты-Мансийск приезжает форвард Илья Шипов, сообщается на официальном сайте «Югры».

23-летний Шипов является воспитанником «Кристалла» из Электростали, откуда перешел в московское «Динамо». За столичный клуб он провел 43 матча (33 - в «регулярке» и 10 - в плей-офф), набрал 15 (6+9) очков. Так же в минувшем сезоне форвард сыграл 17 матчей в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи. В этих играх набрал 15 (5+10) очков. Летом 2016 года в составе олимпийской сборной России на SochiHockeyOpen провел три матча, набрав 1 (0+1) очко.

22-летний Горбунов в сезоне-2017/18 сыграл два матча и не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ на его счету 28 (7+21) очков в 100 матчах.