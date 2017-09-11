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Дринкуотер не сможет помочь «Челси» в матче против «Карабаха»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Дринкуотер получил травму икроножной мышцы на тренировке перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.

«Антонио Конте рассказал, что у Дэнни Дринкуотера проблемы с икроножной мышцей», - говорится в официальном Twitter английского клуба. В скором времени футболист пройдет медицинское обследование.

Напомним, что в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, «Челси» примет на своем поле азербайджанский «Карабах». Дринкуотер перешел в «Челси» из «Лестера» в конце летнего трансферного окна, но пока не сыграл ни одну игру за новую команду.

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