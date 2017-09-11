«Урал» – «СКА-Хабаровск»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Урала» и «СКА-Хабаровск», которые встретятся сегодня в 9-м туре РФПЛ.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Габулов, Баляйкин, Казанков, Маркович.
Игра в Екатеринбурге начнется в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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