По сообщению агентства AFP, бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже оценивается в 6,6 миллиардов евро.

Для проведения Олимпиады Парижу необходимо построить три объекта: центр водных видов спорта¸ Олимпийскую деревню и медиа-центр. В Международном олимпийском комитете заявили о намерении сохранить бюджет на текущем уровне. Затраты на безопасность и инфраструктуру могут быть недооценены.

Отметим, что финансовые затраты на проведение Олимпиад в 2012, 2004 и 2000 годах превышали запланированные в два раза. Больше всех потратили на Олимпиаде-2008 в Пекине – 32 миллиарда евро.