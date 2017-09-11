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Бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже оценивается в 6,6 миллиардов евро

Источник:  AFPКомментарии

По сообщению агентства AFP, бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже оценивается в 6,6 миллиардов евро.

Для проведения Олимпиады Парижу необходимо построить три объекта: центр водных видов спорта¸ Олимпийскую деревню и медиа-центр. В Международном олимпийском комитете заявили о намерении сохранить бюджет на текущем уровне. Затраты на безопасность и инфраструктуру могут быть недооценены.

Отметим, что финансовые затраты на проведение Олимпиад в 2012, 2004 и 2000 годах превышали запланированные в два раза. Больше всех потратили на Олимпиаде-2008 в Пекине – 32 миллиарда евро.

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