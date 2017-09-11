Максим Боков: ЦСКА выйдет играть с «Бенфикой только на победу

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в интервью «Спорту День за Днем» поделился ожиданиями от гостевой встречи армейцев с «Бенфикой» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет во вторник, начало - в 21:45 мск.



- Есть ли уверенность, что в первом матче группового этапа ЦСКА наберет очки?

- Скорее надежда, чем уверенность. ЦСКА проходит процесс омоложения. Это создает определенные проблемы, но одновременно делает большой шаг вперед в развитии. В ЦСКА остались качественные футболисты, которые уже почувствовали пороха Лиги чемпионов. Молодые игроки очень амбициозны. Им будет интересно пройти через опыт главного европейского турнира.





- Чего стоит ждать от «Бенфики»?

- Лиссабонцы всегда дома играют в атакующий футбол, не отсиживаются. Они точно не будут бояться ЦСКА, будут играть первым номером. Но это ожидаемо.



- ЦСКА стоит согласиться на ничью?

- Я, как сам бывший армеец, могу сказать, что все игроки ЦСКА выйдут на поле играть только на победу.