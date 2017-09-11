Московские рекорды

9 и 10 сентября 2017 года в Олимпийской деревне отметили день города

Яркое событие, организованное департаментом культуры города и компанией ZASPORT, официальным экипировщиком Олимпийской команды России и прошло под девизом «Москва ставит рекорды, Москва - за спорт!».

Основная часть программы- спортивные активности. Несколько тысяч гостей парка стали участниками «олимпийского квеста». Для детей была подготовлена отдельная программа и спортивно-развлекательная эстафета. Былиорганизованы мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам, гольфу, кроссфиту и др. Совместно с легендарной газетой «Советский спорт» была подготовлена выставка архивных фотографий олимпийских чемпионов. Инновационный центр Олимпийского комитета России провел экспресс-тестирование показателей здоровья всех желающих.

Также для гостей был подготовлен праздничный концерт. Поздравить Москву с 870-летием своими песнями приехалиМот, Бьянка, Лигалайз, Базиль, Алена Свиридова, Родион Газманов. Эффектной часть программы стало яркое светомузыкальное шоу с участием балетной труппы Государственного Академического Большого театра России и фейерверк.

По словам одного из гостей вечера, одним из наиболее ярких впечатлений осталась возможность пообщаться со звездами спорта в рамках автограф-сессии. В специально оборудованном лектории на вопросы горожан ответили гимнастки Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, саночник Альберт Демченко, синхронистка Алла Шишкина, гроссмейстер Игорь Ягупов, генеральный директор портала о фитнесе Justbefit Елена Смирнова и каноист АндрейКрайтор.