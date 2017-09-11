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Киевскому «Динамо» присудили техническое поражение за неявку на матч

Источник:  Федерация футбола УкраиныКомментарии

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение присудить техническое поражение киевскому «Динамо» за неявку на матч в Мариуполь.

Игра должна была состояться 26 августа. Основная команда «Динамо» и молодежь отказались приезжать в Мариуполь из-за отсутствия письменных гарантий безопасности силовых структур на матче.

По сообщению КДК ФФУ, было принято решение засчитать киевскому «Динамо» техническое поражение (0:3).

Ранее стало известно, что руководство клуба «Мариуполь» не будет переигрывать матч с киевлянами.

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