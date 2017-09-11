«Амкар» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»

Футболисты «Амкара» начали сегодня подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«В общих упражнениях участвуют все новички команды. По индивидуальной программе тренируются Алексей Гасилин и Фегор Огуде», - говорится на официальном сайте пермяков.

Игра пройдет 18 сентября в Москве.

Железнодорожники с 20 очками занимают второе место в турнирной таблице, уральский клуб с пятью баллами идет последним.