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«Амкар» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Футболисты «Амкара» начали сегодня подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«В общих упражнениях участвуют все новички команды. По индивидуальной программе тренируются Алексей Гасилин и Фегор Огуде», - говорится на официальном сайте пермяков.

Игра пройдет 18 сентября в Москве.

Железнодорожники с 20 очками занимают второе место в турнирной таблице, уральский клуб с пятью баллами идет последним.  

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