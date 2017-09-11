«Амкар» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Футболисты «Амкара» начали сегодня подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
«В общих упражнениях участвуют все новички команды. По индивидуальной программе тренируются Алексей Гасилин и Фегор Огуде», - говорится на официальном сайте пермяков.
Игра пройдет 18 сентября в Москве.
Железнодорожники с 20 очками занимают второе место в турнирной таблице, уральский клуб с пятью баллами идет последним.
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