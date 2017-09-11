Александр Фролов: Голы от «Йокерита» пропустили курьезные
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Нападающий «Амура» Александр Фролов прокомментировал поражение от «Йокерита»(2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Сейчас оправдываться бессмысленно. Понятно, что тяжело, соперник был сильный. Первый период мы играли хорошо, но второй абсолютно провалили, отдав инициативу. Голы пропустили курьезные: соперник просто воспользовался нашими ошибками. А потом нам просто не хватило сил, чтобы переломить игру», - сказал форвард.
Матч
Амур - Йокерит - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
Голы:
Бывальцев (Ли), 3:04 (1:0). Анттила (Ниеми), 12:14 (1:1). Дедунов (Атюшов), 16:08 (2:1). О'Нил (Лепистё, Толванен), 18:46 (2:2). Толванен (О'Нил), 32:05 (2:3). Гилрой (Йоэнсуу, Риссанен), 38:40 (2:4).
Место и дата
11 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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