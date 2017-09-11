Александр Фролов: Голы от «Йокерита» пропустили курьезные

Нападающий «Амура» Александр Фролов прокомментировал поражение от «Йокерита»(2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сейчас оправдываться бессмысленно. Понятно, что тяжело, соперник был сильный. Первый период мы играли хорошо, но второй абсолютно провалили, отдав инициативу. Голы пропустили курьезные: соперник просто воспользовался нашими ошибками. А потом нам просто не хватило сил, чтобы переломить игру», - сказал форвард.