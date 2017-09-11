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Сабрина Ибанес возглавила Ассоциацию паралимпийских спортивных организаций

Источник:  Международный паралимпийский комитет (IPC)Комментарии

Ассоциация паралимпийских спортивных организаций избрала президентом генерального секретаря Международной федерации конного спорта Сабрину Ибанес.

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола на колясках Морин Оршар также претендовала на пост президента. За Оршар отдали четыре голоса, за Ибанес проголосовали 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба МПК

Стоит отметить, что Оршар возглавила Совет директоров Ассоциации паралимпийских спортивных организаций.

Ассоциация была создана в ноябре 2015 года.

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