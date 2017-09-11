«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и догнали лидирующий «Енисей»

Владимир Маминов: «Тюмень» выполнила установку и обыграла «Шинник» Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал победу над «Шинником» в матче 13-го тура ФНЛ.

Игорь Черевченко: О какой победе может идти речь, если ни одного удара в створ и половина команды выпадает Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал нулевую ничью с «Олимпийцем» в тринадцатом туре ФНЛ.