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«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и догнали лидирующий «Енисей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» дома уступил «Крыльям Советов» (0:3) в 13-м туре первенства ФНЛ.

У победителей отличились Сергей Корниленко (38-я минута), Сергей Самодин (62-я) и Денис Ткачук (86-я).

Самарцы набрали 31 очко и догнали лидирующий «Енисей», красно-белые с 20 баллами - на 10-й строчке.

В следующем туре «Спартак-2» 16 сентября сыграет на выезде с «Томью», а «Крылья Советов» в тот же день примут «Балтику».

Матч

Спартак-2 - Крылья Советов - 0:3 (0:1)

Голы

Корниленко 38 (0:1). Самодин 62 (0:2). Ткачук 85 (0:3).

Состав

Спартак-2: Максименко, Щербаков, Мамин, Сокол, Бакаев (Самбу, 79), Полубояринов, Пантелеев, Самсонов, Лелюхин (Лихачёв, 85), Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 72)

Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Мияилович (Башкиров, 57), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Корниленко (Ткачук, 63), Алиев (Зотов, 75), Самодин

Предупреждения:

Лелюхин, 8 - Корниленко, 50; Алиев, 65; Ланин, 72

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

11 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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