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СКА – «Лада». Коскинен в воротах, Зубарев вернулся в состав после травмы

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Рундбланд - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Широков - Калинин - Карпов;

Третье звено: Зубарев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков, Тихонов - Каблуков - Кетов, Мальцев.

Напомним, матч пройдет 11 сентября в Петербурге и начнется в 19:00. 

Матч

СКА - Лада - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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