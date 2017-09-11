СКА – «Лада». Коскинен в воротах, Зубарев вернулся в состав после травмы
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Рундбланд - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;
Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Широков - Калинин - Карпов;
Третье звено: Зубарев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено: Рыков, Тихонов - Каблуков - Кетов, Мальцев.
Напомним, матч пройдет 11 сентября в Петербурге и начнется в 19:00.
Матч
СКА - Лада - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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