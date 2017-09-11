Аргентинский полузащитник Барбаро стал игроком «СКА-Хабаровск»

Полузащитник Алехандро Барбаро подписал контракт с футбольным клубом «СКА-Хабаровск».

Как сообщает официальный сайт команды, срок соглашения контракта с аргентинцем не уточняется. Комитет РФС по статусу игроков разрешил «СКА-Хабаровску» заявить Барбаро вне регистрационного периода, если клуб представит все необходимые документы.

В составе своих бывших клубов «Аполлон» и «Кармиотисс Полемидион» аргентинский хавбек сыграл 27 матчей и забил 5 голов.

Напомним, что ФК «СКА-Хабаровск» с шестью очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ,