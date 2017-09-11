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Ивелин Попов открыл спортивную академию для детей в Болгарии

Источник:  SportalКомментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов открыл детскую спортивную академию у себя на родине.

Как сообщает Sportal, футболист похвастался инициативой в своем Twitter.

Стоит отметить, что в академии будут тренироваться не только футболисты. «Академия им. Ивелина Попова» также примет в своих стенах волейболистов и баскетболистов.

«Команда собрана. Начинаем работать с октября. Все для детей, потому что они – наше будущее!» - поделился Попов со своими подписчиками.

Болгарин выступает в России с 2012 года. 3 июня 2015 было объявлено, что Попов перешел из «Кубани» в московский «Спартак».

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