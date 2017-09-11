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Рой Джонс избран почетным президентом Евразийской федерации профессионального бокса

Источник:  ТАССКомментарии

По сообщению директора организации Михаила Денисова, Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального бокса.

«Высший совет вынес решение, и мы наградили Роя рубиновым поясом», - цитирует Денисова ТАСС.

В Евразийскую федерацию профессионального бокса входят 30 федераций стран Евразии.

Американский боксер является абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года.

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