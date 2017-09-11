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«Урал» упустил победу над «СКА-Хабаровск»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Урал» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1) в девятом туре чемпионата России.

Счет на 54-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Георгий Чантурия. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Алекандра Пуцко, который сыграл рукой в своей штрафной.

На 75-й минуте Виталий Федотов восстановил равенство.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда из Екатеринбурга с 10 очками занимает десятое место, дальневосточники с семью баллами остались на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре «Урал» 17 сентября сыграет в гостях с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» в тот же день примет «Ахмат».

Матч

Урал - СКА-Хабаровск - 1:1 (0:0)

Голы

Чантурия 54 (1:0 - пен.). Федотов 75 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Данцев, Чернов Н., Ароян, Евсеев (Манучарян, 78), Кулаков, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Димитров, Бавин, Бумаль

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Дедечко, Димидко, Габулов (Христов, 67), Баляйкин (Карасёв, 55), Черевко, Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Маркович

Предупреждения:

Ароян, 40 - Габулов, 40; Казанков, 44; Дедечко, 63

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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