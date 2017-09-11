«Урал» упустил победу над «СКА-Хабаровск»

«Урал» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1) в девятом туре чемпионата России.



Счет на 54-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Георгий Чантурия. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Алекандра Пуцко, который сыграл рукой в своей штрафной.

На 75-й минуте Виталий Федотов восстановил равенство.



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда из Екатеринбурга с 10 очками занимает десятое место, дальневосточники с семью баллами остались на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре «Урал» 17 сентября сыграет в гостях с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» в тот же день примет «Ахмат».