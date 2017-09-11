«Урал» упустил победу над «СКА-Хабаровск»
«Урал» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1) в девятом туре чемпионата России.
Счет на 54-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Георгий Чантурия. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Алекандра Пуцко, который сыграл рукой в своей штрафной.
На 75-й минуте Виталий Федотов восстановил равенство.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда из Екатеринбурга с 10 очками занимает десятое место, дальневосточники с семью баллами остались на 15-й, предпоследней строчке.
В следующем туре «Урал» 17 сентября сыграет в гостях с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» в тот же день примет «Ахмат».
Матч
Урал - СКА-Хабаровск - 1:1 (0:0)
Голы
Чантурия 54 (1:0 - пен.). Федотов 75 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев, Чернов Н., Ароян, Евсеев (Манучарян, 78), Кулаков, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Димитров, Бавин, Бумаль
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Дедечко, Димидко, Габулов (Христов, 67), Баляйкин (Карасёв, 55), Черевко, Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Маркович
Предупреждения:
Ароян, 40 - Габулов, 40; Казанков, 44; Дедечко, 63
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция