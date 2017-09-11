Шевченко собирается подать апелляцию на результат боя с Нуньес

Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, заявила, что собирается подать протест на результат поединка против бразильянки Аманды Нуньес.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой Нуньес раздельным решением судей. Бразильянка сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

«Готова провести с Амандой еще один поединок. Я не согласна с решением судей. Я выиграла этот поединок. Буду просить реванш. Собираюсь направить апелляцию. Но сомневаюсь, что ее одобрят», - сказала Шевченко.