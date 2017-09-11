Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Урал1 : 1СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА0 : 0Лада
Футбол  Спартак-20 : 3Крылья Советов
Хоккей  Локомотив1 : 0Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шевченко собирается подать апелляцию на результат боя с Нуньес

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, заявила, что собирается подать протест на результат поединка против бразильянки Аманды Нуньес.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 215 в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой Нуньес раздельным решением судей. Бразильянка сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

«Готова провести с Амандой еще один поединок. Я не согласна с решением судей. Я выиграла этот поединок. Буду просить реванш. Собираюсь направить апелляцию. Но сомневаюсь, что ее одобрят», - сказала Шевченко.

Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
M-1 Challenge 83. Албагачиев сразится против Хисамутдинова23 сентября в Казани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.M-1 Challenge 84. Титул чемпиона в среднем весе оспорят Магальяэш и Фролов27 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир M-1 Challenge 84.Сосновский выбыл из карда турнира UFC в ПиттсбургеРоссийский боец тяжелой весовой категории Дмитрий Сосновский (8 побед, 0 поражений) не примет участие в турнире по смешанным елиноборствам UFC Fight Night 116, который состоится 17 сентября в Питтсбурге (США).Поражение Шевченко, книга о Хабибе и слух о бое Федора. Главное в ММА за неделюПоражение Шевченко, книга о Хабибе и слух о бое Федора. Главное в ММА за неделю«Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошлую неделю.Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215В воскресенье в Эдмонтоне (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 215.
Футбол
Максим Боков: ЦСКА выйдет играть с «Бенфикой только на победу
Хоккей
«Куньлунь» отыграл у ЦСКА три шайбы, но уступил в овертайме
Футбол
Директор «Ахмат-Арены»: В Грозном стояла аномальная жара, поэтому поле приболело
Хоккей
Александр Мостовой: Не знаю, что со мной. Играл на фоне серьезного недомогания
все новости
Аманда Нуньес
Аманда Нуньесвсе новости
Валентина Шевченко
Валентина Шевченковсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства