M-1 Challenge 84. Титул чемпиона в среднем весе оспорят Магальяэш и Фролов

27 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир M-1 Challenge 84.

В его рамках пройдет бой за вакантный титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе. За пояс будут биться ветеран UFC Кайо Магальяэш (Бразилия, 10-3) и незнающий поражений российский проспект Артем Фролов (Легион и Кузня, 9-0).



Чемпион турниров Amazon Fight и Iron Man, победитель четырех поединков в Октагоне бразилец Кайо Магальяэш появился в рейдже на турнире M-1 Challenge 78. Тогда бойцу по прозвищу «Hellboy» понадобилось чуть больше минуты, чтобы смести со своего пути Дмитрия Войтова . Он двумя ударами уронил оппонента на канвас и провел победный удушающий прием, записав на свой счет седьмую досрочную победу.



Артем Фролов на сегодняшний момент является одним из самых ярких и талантливых российских бойцов нового поколения. Он выступал на различных промоушенах нашей страны и всегда и везде неизменно одерживал победу. Лишь один поединок с его участием завершился по решению судей, в восьми остальных же Артем неизменно побеждал оппонента досрочно. В последних двух боях так и вовсе ему понадобилось менее трех минут, чтобы нокаутировать своих соперников.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Сергей Романов (Сечь PRO), 14-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 16-0



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе

Кайо Магальяэш (Бразилия), 10-3 - Артем Фролов(Легион и Кузня), 9-0