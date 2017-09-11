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M-1 Challenge 84. Титул чемпиона в среднем весе оспорят Магальяэш и Фролов

Источник:  Mix FightКомментарии

27 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир M-1 Challenge 84.

В его рамках пройдет бой за вакантный титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе. За пояс будут биться ветеран UFC Кайо Магальяэш (Бразилия, 10-3) и незнающий поражений российский проспект Артем Фролов (Легион и Кузня, 9-0).

Чемпион турниров Amazon Fight и Iron Man, победитель четырех поединков в Октагоне бразилец Кайо Магальяэш появился в рейдже на турнире M-1 Challenge 78. Тогда бойцу по прозвищу «Hellboy» понадобилось чуть больше минуты, чтобы смести со своего пути Дмитрия Войтова . Он двумя ударами уронил оппонента на канвас и провел победный удушающий прием, записав на свой счет седьмую досрочную победу.

Артем Фролов на сегодняшний момент является одним из самых ярких и талантливых российских бойцов нового поколения. Он выступал на различных промоушенах нашей страны и всегда и везде неизменно одерживал победу. Лишь один поединок с его участием завершился по решению судей, в восьми остальных же Артем неизменно побеждал оппонента досрочно. В последних двух боях так и вовсе ему понадобилось менее трех минут, чтобы нокаутировать своих соперников.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
Сергей Романов (Сечь PRO), 14-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 16-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе
Кайо Магальяэш (Бразилия), 10-3 - Артем Фролов(Легион и Кузня), 9-0

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Сергей Ващенко
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