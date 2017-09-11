M-1 Challenge 84. Титул чемпиона в среднем весе оспорят Магальяэш и Фролов
27 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир M-1 Challenge 84.
В
его рамках пройдет бой за вакантный
титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе.
За пояс будут биться ветеран UFC Кайо
Магальяэш (Бразилия, 10-3) и незнающий
поражений российский проспект Артем
Фролов (Легион и Кузня, 9-0).
Чемпион турниров Amazon Fight и Iron Man, победитель четырех поединков в Октагоне бразилец Кайо Магальяэш появился в рейдже на турнире M-1 Challenge 78. Тогда бойцу по прозвищу «Hellboy» понадобилось чуть больше минуты, чтобы смести со своего пути Дмитрия Войтова . Он двумя ударами уронил оппонента на канвас и провел победный удушающий прием, записав на свой счет седьмую досрочную победу.
Артем Фролов на сегодняшний момент является одним из самых ярких и талантливых российских бойцов нового поколения. Он выступал на различных промоушенах нашей страны и всегда и везде неизменно одерживал победу. Лишь один поединок с его участием завершился по решению судей, в восьми остальных же Артем неизменно побеждал оппонента досрочно. В последних двух боях так и вовсе ему понадобилось менее трех минут, чтобы нокаутировать своих соперников.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
Сергей Романов (Сечь PRO), 14-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 16-0
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе
Кайо Магальяэш (Бразилия), 10-3 - Артем Фролов(Легион и Кузня), 9-0