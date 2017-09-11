M-1 Challenge 83. Албагачиев сразится против Хисамутдинова
23 сентября в Казани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.
Чемпион
Азии по панкратиону Алик Албагачиев
(Республика Ингушетия, 3-0) сразится с
двукратным чемпионом Республики
Татарстан по смешанным боевым единоборствам
Русланом Хисамутдиновым (БК «Дивизион»,
Республика Татарстан, 4-3).
Алик Албагачиев уже провел на турнирах под эгидой M-1 Global три поединка – дважды он побеждал на турнирах Road To M-1 Battle in Nazran, а в дебютном поединке на M-1 Challenge сумел за полторы минуты победить Филиппа Нарижного . Также на его счету четыре титула чемпиона Казахстана по боевому сабо и чемпиона Азии по панкратиону.
Его соперником станет один из лучших бойцов Республики Татарстан – Руслан Хисамутдинов. Дважды он становился региональным чемпионом по смешанным боевым единоборствам и провел семь профессиональных поединков, в которых одержал четыре досрочных победы.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Брэндон Хэлси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе
Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1
(До 70,3 кг), Раул Тутараули (Грузия), 17-3 - Владимир Канунников (Стрела Promotion), 8-0
(До 65,8 кг), Нейт «The Train» Ландвер (США), 8-2 - Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 13-2-1
(До 65,8 кг), Диего Давелла(Бразилия), 18-6 - Алекесей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-3
(До 70,3 кг), Алик Албагачиев (Республика Ингушетия), 3-0 - Руслан Хисамутдиновым (БК «Дивизион», Республика Татарстан), 4-3
(До 61,3 кг), Луан Фернандесом (Бразилия), 8-2 - Сергей Морозов (Казахстан), 9-3
(До 93 кг), Вадим Шабадаш (Украина), 4-2 - Кирилл Кузьмин (БК «Барс Профи», Республика Татарстан), 2-0
(До 61,2 кг), Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 1-0 - Ленар Сулейманов (Республика Татарстан)