M-1 Challenge 83. Албагачиев сразится против Хисамутдинова

23 сентября в Казани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.

Чемпион Азии по панкратиону Алик Албагачиев (Республика Ингушетия, 3-0) сразится с двукратным чемпионом Республики Татарстан по смешанным боевым единоборствам Русланом Хисамутдиновым (БК «Дивизион», Республика Татарстан, 4-3).



Алик Албагачиев уже провел на турнирах под эгидой M-1 Global три поединка – дважды он побеждал на турнирах Road To M-1 Battle in Nazran, а в дебютном поединке на M-1 Challenge сумел за полторы минуты победить Филиппа Нарижного . Также на его счету четыре титула чемпиона Казахстана по боевому сабо и чемпиона Азии по панкратиону.



Его соперником станет один из лучших бойцов Республики Татарстан – Руслан Хисамутдинов. Дважды он становился региональным чемпионом по смешанным боевым единоборствам и провел семь профессиональных поединков, в которых одержал четыре досрочных победы.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Брэндон Хэлси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе

Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1



(До 70,3 кг), Раул Тутараули (Грузия), 17-3 - Владимир Канунников (Стрела Promotion), 8-0



(До 65,8 кг), Нейт «The Train» Ландвер (США), 8-2 - Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 13-2-1



(До 65,8 кг), Диего Давелла(Бразилия), 18-6 - Алекесей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-3



(До 70,3 кг), Алик Албагачиев (Республика Ингушетия), 3-0 - Руслан Хисамутдиновым (БК «Дивизион», Республика Татарстан), 4-3



(До 61,3 кг), Луан Фернандесом (Бразилия), 8-2 - Сергей Морозов (Казахстан), 9-3



(До 93 кг), Вадим Шабадаш (Украина), 4-2 - Кирилл Кузьмин (БК «Барс Профи», Республика Татарстан), 2-0



(До 61,2 кг), Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 1-0 - Ленар Сулейманов (Республика Татарстан)