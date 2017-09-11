Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Урал1 : 1СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА0 : 0Лада
Футбол  Спартак-20 : 3Крылья Советов
Хоккей  Локомотив1 : 0Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва0 : 0Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M-1 Challenge 83. Албагачиев сразится против Хисамутдинова

Источник:  Mix FightКомментарии

23 сентября в Казани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.

Чемпион Азии по панкратиону Алик Албагачиев (Республика Ингушетия, 3-0) сразится с двукратным чемпионом Республики Татарстан по смешанным боевым единоборствам Русланом Хисамутдиновым (БК «Дивизион», Республика Татарстан, 4-3).

Алик Албагачиев уже провел на турнирах под эгидой M-1 Global три поединка – дважды он побеждал на турнирах Road To M-1 Battle in Nazran, а в дебютном поединке на M-1 Challenge сумел за полторы минуты победить Филиппа Нарижного . Также на его счету четыре титула чемпиона Казахстана по боевому сабо и чемпиона Азии по панкратиону.

Его соперником станет один из лучших бойцов Республики Татарстан – Руслан Хисамутдинов. Дважды он становился региональным чемпионом по смешанным боевым единоборствам и провел семь профессиональных поединков, в которых одержал четыре досрочных победы.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Брэндон Хэлси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе
Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1

(До 70,3 кг), Раул Тутараули (Грузия), 17-3 - Владимир Канунников (Стрела Promotion), 8-0

(До 65,8 кг), Нейт «The Train» Ландвер (США), 8-2 - Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 13-2-1

(До 65,8 кг), Диего Давелла(Бразилия), 18-6 - Алекесей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-3

(До 70,3 кг), Алик Албагачиев (Республика Ингушетия), 3-0 - Руслан Хисамутдиновым (БК «Дивизион», Республика Татарстан), 4-3

(До 61,3 кг), Луан Фернандесом (Бразилия), 8-2 - Сергей Морозов (Казахстан), 9-3

(До 93 кг), Вадим Шабадаш (Украина), 4-2 - Кирилл Кузьмин (БК «Барс Профи», Республика Татарстан), 2-0

(До 61,2 кг), Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 1-0 - Ленар Сулейманов (Республика Татарстан)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
M-1 Challenge 84. Титул чемпиона в среднем весе оспорят Магальяэш и Фролов27 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир M-1 Challenge 84.Шевченко собирается подать апелляцию на результат боя с НуньесВалентина Шевченко, представляющая Киргизию, заявила, что собирается подать протест на результат поединка против бразильянки Аманды Нуньес.Сосновский выбыл из карда турнира UFC в ПиттсбургеРоссийский боец тяжелой весовой категории Дмитрий Сосновский (8 побед, 0 поражений) не примет участие в турнире по смешанным елиноборствам UFC Fight Night 116, который состоится 17 сентября в Питтсбурге (США).Поражение Шевченко, книга о Хабибе и слух о бое Федора. Главное в ММА за неделюПоражение Шевченко, книга о Хабибе и слух о бое Федора. Главное в ММА за неделю«Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошлую неделю.Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215Валентина старалась, но проиграла главный бой в карьере. О турнире UFC 215В воскресенье в Эдмонтоне (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 215.
Футбол
Максим Боков: ЦСКА выйдет играть с «Бенфикой только на победу
Хоккей
«Куньлунь» отыграл у ЦСКА три шайбы, но уступил в овертайме
Футбол
Директор «Ахмат-Арены»: В Грозном стояла аномальная жара, поэтому поле приболело
Хоккей
Александр Мостовой: Не знаю, что со мной. Играл на фоне серьезного недомогания
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства