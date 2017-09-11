Бывший наставник «Марибора»: «Спартак» является слабым звеном в группе Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Марибора» Анте Шимунджа поделился ожиданиями от выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, в первом туре словенская команда примет московский «Спартак».

- «Марибор» - конкурентоспособный клуб, команда с характером. Это было видно еще в мою бытность игрока и тренера. Поэтому «Марибор» способен опровергнуть прогнозы, которые отводят ему роль аутсайдера. Слабым звеном в группе является «Спартак». Он плохо выступает во внутреннем чемпионате, его игра неубедительна. И все же он действующий чемпион, опередивший в прошлом сезоне самую богатую команду страны «Зенит», - приводит слова специалиста delo.si.

Матч «Марибор» - «Спартак» пройдет 13 сентября.