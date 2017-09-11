Валерий Мешков: Тренерское будущее Липницкой нельзя спрогнозировать

Известный советский фигурист Валерий Мешков прокомментировал изданию Sobesednik.ru идею стать тренером, поданную Юлии Липницкой коллегами.

Напомним, недавно 19-летняя спорсменка официально завершила карьеру.

- Вы знаете, я консерватор: можно быть чемпионом мира, Олимпийских игр, но при этом так и не стать хорошим тренером. Возьмите, пожалуйста, Этери Тутберидзе (бывшего тренера Юлии Липницкой) - она никогда в жизни не была ни чемпионкой мира, ни чемпионкой Игр, но это тренер от бога. Возьмите Роднину - она попробовала, но в итоге ушла в политику. Так что здесь ничего нельзя спрогнозировать. Тренером надо родиться. Выиграть Олимпиаду для этого недостаточно, - считает Мешков.