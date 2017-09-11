Коннор Макдэвид: Один сезон – еще не карьера

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением о своем прошедшем сезоне.

- Ты совершенно точно не хочешь быть одним из тех парней, которые чего-то добились и затем пропали. Я всегда повторял, что один сезон — еще не карьера. Я тот, кто хочет произвести впечатление, которое длилось бы годами. Если мне это удастся, тогда придется наработать на большее, чем на один успешный сезон.

Смотрел ли я плей-офф после нашего вылета? Честно говоря, не смотрел. Если «Ойлерз» не выигрывают Кубок Стэнли, тогда мне все равно, кто это делает, — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что в минувшем чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 100 (30+70) очков, и был признан самым ценным игроком сезона.