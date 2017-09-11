Виктор Гончаренко: Не исключаю участия Жамалетдинова в матче с «Бенфикой»
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к гостевому матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Игра пройдет во вторник, начало - в 21:45 мск.
«Все, кто прилетел, готовы на 100 процентов, за исключением Набабкина, который по определенным причинам остался дома, - сказал Гончаренко. Может ли Тимур Жамалетдинов выйти в стартовом составе? Надо понимать, что для молодых футболистов достаточно большая ответственность выходить в Лиге чемпионов в старте, но я не исключаю его появления на поле».
Матч
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
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