Виктор Гончаренко: Не исключаю участия Жамалетдинова в матче с «Бенфикой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к гостевому матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Игра пройдет во вторник, начало - в 21:45 мск.

«Все, кто прилетел, готовы на 100 процентов, за исключением Набабкина, который по определенным причинам остался дома, - сказал Гончаренко. Может ли Тимур Жамалетдинов выйти в стартовом составе? Надо понимать, что для молодых футболистов достаточно большая ответственность выходить в Лиге чемпионов в старте, но я не исключаю его появления на поле».