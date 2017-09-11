Сиверсон подписал с «Нью-Джерси» шестилетний контракт на $25 миллионов

«Нью-Джерси Дэвилз» объявил о подписании нового контракта с 23-летним защитником Деймоном Сиверсоном. Об этом сообщает официальный сайт команды.



Как отмечается, соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 4,1667 млн.

Напомним, что «Девилз» выбрали Северсона во втором раунде драфта 2012 года под общим 60-м номером. В 203 матчах за последние три сезона в «Нью-Джерси» на его счету 69 (9+60) очков.