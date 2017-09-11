Рэй Шеро: Сиверсон имеет важное значение для «Дэвилз»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал подписание нового контракта с защитником Деймоном Сиверсоном.



- Мы счастливы, что Деймон подписал контракт до окончания сезона-2022/23. Он имеет важное значение для нашего клуба. Это молодой защитник, с которым мы очень рады работать. Данная сделка показывает, что руководство команды преданно следует принципам развития клуба. Мы с радостью будем помогать Сиверсону расти и развиваться как игроку, — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.

Напомним, что ранее Сиверсон подписал с «Нью-Джерси» шестилетний контракт на $25 миллионов.

«Девилз» выбрали Северсона во втором раунде драфта 2012 года под общим 60-м номером. В 203 матчах за последние три сезона в «Нью-Джерси» на его счету 69 (9+60) очков.