Джейми Бенн: Хотим, чтобы против «Далласа» было тяжело играть

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн поделился ожиданиями о предстоящем сезоне.

- Мы не хотим, чтобы «Даллас» воспринимали только как результативную, атакующую команду. В конечном итоге победы приносит игра в обороне. Мы хотим, чтобы нас считали командой, которая умеет делать всё, в том числе надежно обороняться. Мы хотим, чтобы против нас было тяжело играть. Я надеюсь, что мы будем действовать в стиле «Блюз». С ними было очень тяжело справиться. Это и есть хоккей Хичкока, — приводит слова Бенна официальный сайт НХЛ.