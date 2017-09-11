Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Урал1 : 1СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА3 : 1Лада
Футбол  Спартак-20 : 3Крылья Советов
Хоккей  Локомотив3 : 2Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марио Фернандес: Не знаю, в какой «Бенфика» форме, будем играть в свою игру

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Игра пройдет во вторник, начало – в 21:45 мск.

«Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, но мы сделаем все от нас зависящее чтобы победить. «Бенфика» - очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру», - сказал Фернандес.

Матч

Бенфика - ЦСКА

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Бенфика» – ЦСКА?




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Массимилиано Аллегри: Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионовГлавные тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».Эрнесто Вальверде: Нас ждет матч двух самых мощных команд в ЕвропеГлавный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».Загадка для «Бенфики». При Гончаренко ЦСКА в гостях не проигрываетЗагадка для «Бенфики». При Гончаренко ЦСКА в гостях не проигрываетВ групповом турнире Лиги чемпионов армейцы стартуют выездным матчем с португальской «Бенфикой».«Ростов» начал подготовку к матчу с ЦСКАСегодня желто-синие собрались на своей базе.Виктор Гончаренко: Не исключаю участия Жамалетдинова в матче с «Бенфикой»Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к гостевому матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
MMA
Шевченко собирается подать апелляцию на результат боя с Нуньес
MMA
Сосновский выбыл из карда турнира UFC в Питтсбурге
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и догнали лидирующий «Енисей»
Футбол
Киевскому «Динамо» присудили техническое поражение за неявку на матч
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости