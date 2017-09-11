Марио Фернандес: Не знаю, в какой «Бенфика» форме, будем играть в свою игру
Источник: ТАССКомментарии
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Игра пройдет во вторник, начало – в 21:45 мск.
«Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, но мы сделаем все от нас зависящее чтобы победить. «Бенфика» - очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру», - сказал Фернандес.
Матч
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
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