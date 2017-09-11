Дмитрий Гунько: «Крылья Советов» по праву находятся в лидерах
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (0:3).
– Сегодня мы уступили сопернику во всех компонентах игры. В первом тайме делали ставку на быстрые атаки. К сожалению, команда не смогла реализовать возможности, которые имела. После перерыва действовали по счету: проигрывая, владели мячом, но голевых моментов создать не смогли. Впрочем, в матчах с таким квалифицированным оппонентом, по праву идущим в лидерах, много моментов никогда не бывает. При этом мы пропускали быстрые атаки, которые привели еще к двух голам в наши ворота, - приводит слова Гунько пресс-служба самарской команды.
Матч
Спартак-2 - Крылья Советов - 0:3 (0:1)
Голы
Корниленко 38 (0:1). Самодин 62 (0:2). Ткачук 85 (0:3).
Состав
Спартак-2: Максименко, Щербаков, Мамин, Сокол, Бакаев (Самбу, 79), Полубояринов, Пантелеев, Самсонов, Лелюхин (Лихачёв, 85), Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 72)
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Мияилович (Башкиров, 57), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Корниленко (Ткачук, 63), Алиев (Зотов, 75), Самодин
Предупреждения:
Лелюхин, 8 - Корниленко, 50; Алиев, 65; Ланин, 72
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
11 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция