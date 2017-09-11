«Локомотив» переиграл дома «Автомобилист»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Локомотива» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами у ярославцев отметились Петри Контиола, Денис Мосалев и Стаффан Кронвалль. У гостей точные броски на счету Алексея Василевского и Алексея Михнова.
Матч
Локомотив - Автомобилист - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы:
Контиола (Крунвалль, Козун), 6:04 (1:0). Мосалёв (Картаев, Коледов), 28:01 (2:0). Крунвалль (Контиола, Накладал), 44:01 (3:0). Василевский (Крикунов И., Кучерявенко), 46:07 (3:1). Михнов (Мишарин), 48:30 (3:2).
Место и дата
11 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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