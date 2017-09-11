Алексей Поддубский: Приятно, что забили первый гол на выезде

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал выездную ничью с «Уралом» (1:1) в девятом туре чемпионата России.

«Говорил, что начали больше работать над атакующими действиями. Приятно, что наконец-то забили первый гол на выезде. Оборонялись, имели неплохие выходы к воротам соперника, к сожалению, ими не распорядились. Провалили первые 20 минут, не знаю, с чем это связано, во втором тайме добавили в движении. Результат считаю закономерным», - цитирует Поддубского «Р-Спорт».