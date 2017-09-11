Алексей Поддубский: Приятно, что забили первый гол на выезде
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал выездную ничью с «Уралом» (1:1) в девятом туре чемпионата России.
«Говорил, что начали больше работать над атакующими действиями. Приятно, что наконец-то забили первый гол на выезде. Оборонялись, имели неплохие выходы к воротам соперника, к сожалению, ими не распорядились. Провалили первые 20 минут, не знаю, с чем это связано, во втором тайме добавили в движении. Результат считаю закономерным», - цитирует Поддубского «Р-Спорт».
Матч
Урал - СКА-Хабаровск - 1:1 (0:0)
Голы
Чантурия 54 (1:0 - пен.). Федотов 75 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев, Чернов Н., Ароян, Евсеев (Манучарян, 78), Кулаков, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Димитров, Бавин, Бумаль
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Дедечко, Димидко, Габулов (Христов, 67), Баляйкин (Карасёв, 55), Черевко, Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Маркович
Предупреждения:
Ароян, 40 - Габулов, 40; Казанков, 44; Дедечко, 63
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция