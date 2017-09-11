«Северсталь» с минимальным счетом переиграла «Сочи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Северстали» победили «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил Даниил Вовченко.
Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек отразил 28 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем чемпионате.
Следующий матч череповецкая команда проведет 14 сентября на выезде с «Ак Барсом». В тот же день «Сочи» примет рижское «Динамо».
Матч
Северсталь - ХК Сочи - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Вовченко (Мазур, Голик), 11:27 (1:0).
Место и дата
11 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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