Андрей Тихонов: Прекрасно знали, что спартаковская молодежь - это команда - настроение
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги крупной победы над «Спартаком-2» (3:0) в матче первенства ФНЛ.
– Мы прекрасно знали, что спартаковская молодежь - это команда - настроение. Если им дать играть в то, что они умеют и любят, было бы очень тяжело. Я столкнулся с этим в прошлом сезоне с «Енисеем». Тогда мы первый тайм сыграли робко, и потому проиграли. Сегодня же мы провели игру агрессивно, и мастерство футболистов сыграло свою роль. У нас были еще моменты, которые мы должны были реализовывать, но в первой лиге тяжело. Игроков нужно восстанавливать - матчи идут через три на четвертый, и тренировочного процесса как такового практически нет. Есть моменты, которые хочется поправить, но мы не можем даже потренировать их, потому что нет времени, - передает слова Тихонова официальный сайт самарской команды.
Матч
Спартак-2 - Крылья Советов - 0:3 (0:1)
Голы
Корниленко 38 (0:1). Самодин 62 (0:2). Ткачук 85 (0:3).
Состав
Спартак-2: Максименко, Щербаков, Мамин, Сокол, Бакаев (Самбу, 79), Полубояринов, Пантелеев, Самсонов, Лелюхин (Лихачёв, 85), Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 72)
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Мияилович (Башкиров, 57), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Корниленко (Ткачук, 63), Алиев (Зотов, 75), Самодин
Предупреждения:
Лелюхин, 8 - Корниленко, 50; Алиев, 65; Ланин, 72
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
11 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция