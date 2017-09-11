Андрей Тихонов: Прекрасно знали, что спартаковская молодежь - это команда - настроение

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги крупной победы над «Спартаком-2» (3:0) в матче первенства ФНЛ.

– Мы прекрасно знали, что спартаковская молодежь - это команда - настроение. Если им дать играть в то, что они умеют и любят, было бы очень тяжело. Я столкнулся с этим в прошлом сезоне с «Енисеем». Тогда мы первый тайм сыграли робко, и потому проиграли. Сегодня же мы провели игру агрессивно, и мастерство футболистов сыграло свою роль. У нас были еще моменты, которые мы должны были реализовывать, но в первой лиге тяжело. Игроков нужно восстанавливать - матчи идут через три на четвертый, и тренировочного процесса как такового практически нет. Есть моменты, которые хочется поправить, но мы не можем даже потренировать их, потому что нет времени, - передает слова Тихонова официальный сайт самарской команды.