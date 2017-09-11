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Роб Клинкхаммер: Поражен всем, что увидел в «Ак Барсе»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Нападающий Роб Клинкхаммер, на днях перешедший из минского «Динамо» в «Ак Барс», рассказал о первых впечатлениях от нового клуба.

- Я поражен всем, что увидел в клубе. Здесь все работает профессионально. Игрокам остается только работать на победу. Надеюсь, в скором времени сумею вникнуть в систему игры и найти взаимопонимание с партнерами, - сказал канадец.

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