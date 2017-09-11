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Эрнесто Вальверде: Нас ждет матч двух самых мощных команд в Европе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

– «Юве» - мощная команда, и никому не надо напоминать, что в прошлом розыгрыше она выбила «Барселону». «Ювентус» хорошо выходит из обороны и здорово оказывает высокий прессинг. Его форварды знают, как создавать опасные моменты, когда действуют сообща. Нас ждет матч двух самых мощных команд в Европе, — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.

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