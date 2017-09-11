СКА одержал волевую победу над «Ладой»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1.
Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.
После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.
Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».
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