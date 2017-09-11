Массимилиано Аллегри: Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

– Завтра мы увидим восхитительный футбольный матч. Я всегда говорю, что каждый сезон футбол отличается от предыдущего. Сезон будет длинным и двигаться по этой дистанции надо постепенно. В плане физики мы еще не вышли на пик, мы только начинаем. Наша цель - дожить до марта и продолжать к тому времени борьбу во всех трех турнирах. В этом сезоне у нас в команде произошли изменения. Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов, — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.