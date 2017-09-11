Олег Знарок: Про «надо проще настраиваться на СКА» сказал на эмоциях

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:1).

- Тяжелая игра для нас была, здорово отстоял Лазушин. «Лада» поймала нас на контратаке в первом голе. Хотя мы говорили не терять шайбу на синей линии, знали, что пойдут в контратаки. Моментов было много, в третьем периоде мы их реализовали.

- С чем связываете такую разницу в бросках и реализованных шайбах?

- У нас это часто бывает, не первую игру. Надо к моментам относиться более профессионально. Где-то не повезло, по ленточке прокатилась. Пришлось отыгрываться, такие игры закаляют команду.

Сегодня ошибок было поменьше, не считая пропущенного гола.

- Можете объяснить свои слова про «надо проще настраиваться на СКА»?

- Наверное, я на эмоциях сказал. Не могу сейчас это объяснить, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».