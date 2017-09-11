Артис Аболс: Ничего обидного и матерного судье не говорил, а он меня удалил

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:3).

- СКА мощно начал, как и можно было ожидать, быстро агрессивно играл, создавал много проблем. У вратаря много работы было, но на контратаке смогли забить. Боролись, цеплялись за результат во втором периоде. А в третьем - уж извините - не смогли.

- За что вас удалили?

- Это вопрос судье. Ничего обидного, матерного я не говорил. Спросил, как Плотников мог оказаться на льду сразу после удара. А он меня удалил.

- Предположим, повреждения не было. Но игра высоко поднятной клюшкой была.

- В чем вы меня убеждаете? Что ему разбили лицо и он может играть? - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».