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Сергей Плотников: С зубами после удара клюшкой все в порядке

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:1).

- Сергей, вам попало по лицу?
- Да, конечно (улыбается).

- Показалось, что вы даже зуб выплюнули.
- Нет, с зубами все в порядке (смеется), - приводит слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо». 

Матч

СКА - Лада - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Бочаров (Ахметов), 5:17 (0:1). Прохоркин (Плотников), 36:21 (1:1). Дацюк (Ковальчук, Гусев), 46:24 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев), 48:27 (3:1).

Место и дата

11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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