Сергей Плотников: С зубами после удара клюшкой все в порядке

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:1).

- Сергей, вам попало по лицу?

- Да, конечно (улыбается).

- Показалось, что вы даже зуб выплюнули.

- Нет, с зубами все в порядке (смеется), - приводит слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Самая странная победа СКА в сезоне: спас лучший центр по версии Дацюка (видео)

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».