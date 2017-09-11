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Диего Симеоне: Задача «Атлетико» - выиграть Лигу чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

- У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом, осталось в прошлом. Завтра начинается новый поход, и мы им восхищены. Знаю, что «Рома» - прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол.

«Рома» здорово атакует флангами, и ее футболисты очень техничны. Я верю в будущее «Атлетико». Цели становятся все смелее. У нас кипит жизнь, и наша задача - выиграть Лигу чемпионов, — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.

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