Андрей Зубарев: Не играл пять месяцев, против «Лады» отработал ниже среднего

Защитник СКА Андрей Зубарев поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:1).

- Как ваше здоровье?

- Раз вернулся, значит чувствую себя нормально.

- Как оцените первую игру после травмы?

- Чуть ниже среднего, все-таки не играл пять месяцев, большой перерыв, поэтому было немного непривычно.

- Почему половину матча не могли забить?

- «Лада» - крепкая команда, вы видели, как она играет, соперники стелились под шайбу, мы много бросали по воротам. Молодцы ребята, плюс вратарь вылавливал все, что можно.

- Что случилось в моменте с голом?

- Допустил позиционную ошибку, - приводит слова Зубарева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».