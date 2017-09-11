Эусебио Ди Франческо: У нас есть задумки, как осложнить жизнь «Атлетико»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

- У команд Диего Симеоне свое видение футбола. Они знают, чего хотят, и добиваются результата. Возможно, это не столь красиво, но практично. От своей команды я хочу предельно высокой организации игры. Нам нельзя терять плотности рядов. Мне потребовался бы день, чтобы объяснить свою философию, не могу описать ее в двух словах. У нас есть задумки, как осложнить жизнь сопернику, пусть я и не могу огласить их публично. Нам нужны футболисты, которые смогут взять на себя ответственность, игроки с характером, — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.