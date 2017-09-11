Сергей Калинин: Не слежу за рекордами КХЛ

Нападающий СКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:1).

- Что делали не так полтора периода? Почему не могли забить?

- Мало играли на пятаке, не создавали достаточное количество помех вратарю, хотя он выкатывался далеко. Много бросали, старались количество в качество воплотить, но вратарь соперника сыграл хорошо.

- После прошлого матча Олег Знарок говорил, что соперники слишком сильно настраиваются на СКА. В матче с «Ладой» вновь почувствовали это?

- Не знаю, все команды играют хорошо, слабых команд нет. Никакого недонастроя не было.

- Вы вместе с Гавриковым и Шестеркиным ходили на квест. Страшно было?

- Немного жутковато. Хотели на ужин сходить, а получилось на квест (улыбается). Все лучше, чем фильм.

- Это уже девятая победа подряд. Знаете, какой рекорд в КХЛ?

- Нет, не слежу за этим, - приводит слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».