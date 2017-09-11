Николай Прохоркин: Обыграть СКА считается в почете
Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:1).
- По началу что-то не получилось - сказался первый выезд. Какой бы он ни был, акклиматизация повлияла.
- Олег Знарок призвал всех попроще относиться к матчам против СКА. «Лада» не вняла совету?
- Все приезжают забрать у нас очки, обыграть нас считается в почете. «Лада» не исключение, они бились.
- Какие ожидания от «Автомобилиста»?
- Мы ни от кого ничего не ждем, играем в свой хоккей. У нас другие задачи - выигрывать.
- Плотников или Барабанов?
- Конечно, Плотников! Он сейчас со мной играет.
- Барабанов похуже?
- Просто другой чуть-чуть стиль игры.
- С Гусевым нашли свою игру?
- Я к этому вообще спокойно отношусь. Какую-то игру находить... Не в разные же виды спорта играем, - приводит слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.
После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.
Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».