Николай Прохоркин: Обыграть СКА считается в почете

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:1).

- По началу что-то не получилось - сказался первый выезд. Какой бы он ни был, акклиматизация повлияла.



- Олег Знарок призвал всех попроще относиться к матчам против СКА. «Лада» не вняла совету?

- Все приезжают забрать у нас очки, обыграть нас считается в почете. «Лада» не исключение, они бились.

- Какие ожидания от «Автомобилиста»?

- Мы ни от кого ничего не ждем, играем в свой хоккей. У нас другие задачи - выигрывать.

- Плотников или Барабанов?

- Конечно, Плотников! Он сейчас со мной играет.

- Барабанов похуже?

- Просто другой чуть-чуть стиль игры.

- С Гусевым нашли свою игру?

- Я к этому вообще спокойно отношусь. Какую-то игру находить... Не в разные же виды спорта играем, - приводит слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».