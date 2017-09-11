Гурбан Гурбанов: Мы знаем, что «Челси» заставит нас много обороняться

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

- Мы знаем, что «Челси» заставит нас много обороняться, но мы не будем так играть все 90 минут. Мы также будем атаковать, хотя и должны в первую очередь думать о защите. Мы не боимся никого из них. У них один из лучших тренеров Европы и ряд выдающихся игроков, но мы собираемся придерживаться нашей тактики.

Неважно, кто выйдет в составе у соперника. «Челси» располагает множеством игроков одинаково высокого уровня, — цитирует Гурбанова официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.