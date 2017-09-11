Иржи Новотны: В моменте с удалением четырех минут точно не было – кровь у Плотникова не шла

Нападающий «Лады» Иржи Новотны поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:3).

- Мы старались играть хорошо. Вопросов нет, СКА играл лучше, но при счете 1:1 мы получили 4 минуты штрафа. Думаю, незаслуженно. На 4 минуты удаления там точно не было, потому что кровь у Плотникова не шла, он вышел играть в следующей же смене, - приводит слова Новотны корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».