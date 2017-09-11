Марек Сухи: Волфсвинкел отлично выступает за «Базель», доказывая свой класс

Защитник «Базеля» Марек Сухи поделился мнением о нападающем команды Рики ван Волфсвинкеле.

- Рики отлично выступает за нас, с самого начала доказывая свой класс. Это лидер нашей атакующей линии. Надеюсь, в каждом матче, в том числе и завтра, он будет делать свою работу и забивать мячи, — цитирует Сухи официальный сайт УЕФА.

Напомним, что минувшим летом голландский нападающий перебрался в «Базель», заключив с клубом соглашение на три года.